Lukaku, ritorno a San Siro amaro: in Inter-Roma un fantasma

Inter-Roma non ha visto tra i suoi protagonisti Lukaku. Proprio lui, il giocatore più atteso, si è rivelato una presenza marginale.

GRANDE ASSENTE – Da questa estate Inter-Roma era destinata ad essere la partita di Lukaku. Sul campo però non lo è stata. Sicuramente non la partita che il belga sognava. Anzi, praticamente l’esatto opposto. Una prestazione da invisibile, annullato dalla difesa di Inzaghi.

PRESENZA IMPALPABILE – Lukaku è partito titolare ed è rimasto in campo tutta la partita. Il suo lavoro doveva essere quello di fare da riferimento offensivo, giocando spalle alla porta e cercando le combinazioni coi compagni, per poi attaccare l’area avversaria. Missione fallita. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Evidente come il belga si sia visto davvero poco, e più che altro attorno al cerchio di centrocampo. Colpisce la sua totale assenza in area avversaria. I suoi 26 tocchi sono il dato più basso di tutti i titolari della Roma. Per dare un paragone Belotti giocando 11 minuti ne ha 9, un terzo. Questa è la grafica che li rappresenta, sempre da Whoscored:

Uno solo è in area, da posizione molto defilata. Ma si può notare come in generale Lukaku non sia mai riuscito a toccare il pallone in zona centrale da metà campo in su. Nessun tiro. Nessun pericolo. Un fallo commesso. In pratica il suo contributo più effcare è stato nell’area giallorossa, con due spazzate. Una prestazione da fantasma, nella partita più attesa da molti. Sicuramente da lui.