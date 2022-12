Lukaku, rientro vicino e condizione da migliorare. Inter-Napoli nel mirino

Lukaku si prepara al rientro in campo con l’Inter. Il belga vuole crescere di condizione per arrivare al top della forma all’appuntamento del 4 gennaio contro il Napoli

CRESCITA – Romelu Lukaku è vicinissimo al rientro in campo con l’Inter. L’occasione giusta per rivedere in campo il numero 90 nerazzurro è certamente l’amichevole con la Reggina, in programma giovedì. Occasione per Lukaku per mettere minuti fondamentali nelle gambe e crescere ulteriormente di condizione. L’obiettivo dell’attaccante è quello di arrivare vicino al top della forma per la sfida contro il Napoli in programma il 4 gennaio. La volontà del belga è quella di mettersi alle spalle un 2022 negativo: servirà un 2023 da protagonista con l’Inter, che spera di rilanciarsi definitivamente in campionato grazie ai gol di “Big Rom”.