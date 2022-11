Lukaku, rientro imminente! Belgio ed Inter d’accordo su un aspetto

Si avvicina il rientro in campo di Romelu Lukaku. Il belga dovrebbe scendere in campo col Belgio per la terza partita del girone. I “Red Devils” e l’Inter sono d’accordo su un aspetto

NO FORZATURE – Romelu Lukaku sta per rientrare dall’infortunio che, di fatto, lo tiene lontano dai campi ad agosto. Gli scampoli giocati ad inizio novembre avevano illuso Inter e Belgio che il problema al quadricipite fosse pienamente superato. La fretta di rivedere “Big Rom” in campo è stata una cattiva consigliera. Per questo motivo, a ragion veduta, sia la Nazionale guidata dal CT Martinez che l’Inter concordano su un aspetto: non bisogna correre inutili rischi, il calciatore rientrerà a pieno regime solo nel momento in cui il problema alla coscia sarà lasciato totalmente alle spalle. La voglia di campo per Lukaku è comprensibilmente alta: il belga, reduce da un anno disastroso al Chelsea, vuole riscattarsi e spera di farlo disputando un grande mondiale con il Belgio ed una seconda parte di stagione di livello con l’Inter. Per farlo però è necessario avere ancora un po’ di pazienza: e se la sfida con la Croazia, l’ultima del girone, sarà “inutile” ai fini della qualificazione, è lecito pensare che l’esordio del belga al Mondiale possa arrivare solo agli ottavi di finale.