Lukaku, rientro fondamentale per l’Inter. Il belga può ridare entusiasmo

Lukaku dovrebbe tornare in campo con l’Inter al rientro dalla sosta per le nazionali. Il recupero del belga è fondamentale per i nerazzurri: si può ritrovare l’entusiasmo smarrito

RIENTRO – Lukaku, l’uomo più atteso dell’estate interista, fino ad oggi ha fatto vedere poco. La causa, ovviamente, è l’infortunio patito post sfida contro la Lazio, che non gli ha permesso di essere a disposizione di Inzaghi. Il rientro a pieno regime dell’attaccante belga, viste le difficoltà dell’Inter, diventa fondamentale per il club in campo e fuori. In campo da nuove soluzioni ad Inzaghi, in difficoltà a produrre gioco, dando un’alternativa di altissimo livello che gli permetterà di “relegare” nuovamente Dzeko e Correa ad alternative di lusso. Ma la presenza del belga sarà più importante dal punto di vista meramente emotivo.

ENTUSIASMO – Lukaku si è sempre dimostrato un leader dello spogliatoio dell’Inter. Lo era nella sua prima esperienza e lo è ancora oggi, dopo il suo ritorno dal Chelsea. La presenza in campo del numero 90 nerazzurro può rappresentare un motivo di scossa per i compagni, storditi dalle difficoltà estive e dai risultati che faticano ad arrivare. Il ritorno di Lukaku, inoltre, può aiutare a caricare nuovamente la piazza, depressa dopo gli ultimi avvenimenti e prestazioni della squadra e sull’orlo della contestazione. Inzaghi e l’Inter hanno bisogno del miglior Lukaku: il belga saprà farsi trovare pronto?