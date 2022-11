Lukaku, il rientro passa da Belgio-Canada: risultato importante

Il rientro in campo di Romelu Lukaku passa anche da Belgio-Canada, gara in programma questa sera alle ore 20. Dopo il pareggio tra Marocco e Croazia, una vittoria porterebbe la nazionale guidata da Roberto Martinez al primo posto in solitaria. Lasciando più tempo all’attaccante dell’Inter per rientrare.

RISULTATO DA OSSERVARE – Il risultato della gara di questa sera tra Belgio e Canada può fare tutta la differenza del mondo per decider la data del rientro in campo di Romelu Lukaku. Con una vittoria, infatti, la nazionale di Roberto Martinez si porterebbe al primo posto in solitaria e toglierebbe sicuramente un po’ di pressione dalla prossima partita, quella contro il Marocco. Una non-vittoria, invece, aumenterebbe sicuramente il bisogno della squadra di vincere la seconda gara. Ecco allora che, in questo caso, il rientro di Romelu Lukaku potrebbe essere accelerato considerate l’importanza che assumerebbe la sfida (vedi focus).

TRANQUILLITÀ – In caso di vittoria sul Canada, invece, il bisogno di forzare il rientro di Romelu Lukaku sarebbe certamente minore. Chiaro, la partita contro il Marocco andrà comunque vinta per ipotecare il passaggio agli ottava di finale, ma sicuramente la pressione attorno al risultato sarebbe quantomeno minore. Il che lascerebbe a Lukaku un altro lasso di tempo durante il quale concentrarsi sulla totale guarigione dal problema muscolare che lo sta tormentando da inizio stagione. Per poi rientrare giusto in tempo per la sfida al compagno di squadra Marcelo Brozovic.