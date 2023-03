Lukaku, riconferma all’Inter da guadagnare! Chance contro la Juventus

Lukaku dovrà lavorare duramente per guadagnarsi la riconferma all’Inter. L’attaccante, di proprietà del Chelsea, questa sera giocherà titolare contro la Juventus. Per il belga la sfida contro i bianconeri è la prima (di tante) occasioni per spianare la strada al ritorno in nerazzurro anche nella prossima stagione

OCCASIONE – Il ritorno di Lukaku all’Inter, ad oggi, non è andato come sperato. Complici diversi problemi fisici, il belga non è riuscito ad incidere in maniera decisiva nella stagione dell’Inter, se si esclude il gol qualificazione sigliato contro il Porto. Il belga, a fine stagione, tornerà al Chelsea squadra che detiene il suo cartellino. Partirà poi, presumibilmente, una nuova trattativa per riportare il belga a Milano. Ma, è chiaro, che la conferma in nerazzurro è ancora tutta da guadagnare: per far dimenticare una prima parte di stagione difficile, il belga è chiamato a fare la differenza negli ultimi due infuocati mesi, con l’Inter in corsa su tre fronti. La prima, grande, occasione Lukaku potrà coglierla questa sera: il belga scenderà in campo contro la Juventus dal 1′, in una partita importantissima sia ai fini della corsa per un posto alla prossima Champions League, sia dal punto di vista emotivo. Il belga, inoltre, proverà a sfatare uno dei pochi tabù che lo ha accompagnato dal suo approdo in Italia: contro i bianconeri, infatti, non ha mai segnato.