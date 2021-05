Lukaku potrebbe essere già in vacanza ma non lo è. Almeno fisicamente. L’attaccante nerazzurro in Inter-Udinese proverà a segnare almeno un altro gol simbolico in questa storica stagione tricolore

UN ULTIMO GOL – Probabilmente non giocherà nemmeno dal 1′ (vedi aggiornamento sulla probabile formazione, ndr) ma Romelu Lukaku ha un obiettivo per l’ultima partita stagionale. A San Siro in Inter-Udinese, dovesse giocare, farebbe segnare la sua presenza numero 36 in questa Serie A. Come nella passata stagione. Quando si è fermato a quota 23 gol, gli stessi di oggi (vedi classifica marcatori). Un gol contro l’Udinese gli farebbe coronare questa stagione d’oro in Italia. Un step di crescita importante, già evidente alla voce assist e soprattutto trofei (dal secondo posto al primo). E sarebbe anche il gol numero 30 in stagione, cifra tonda. L’anno scorso, grazie all’Europa League (7 gol), alla fine furono addirittura 34. Difficile chiedergli gli straordinari all’ultima giornata, basta un gol simbolico. Il gol nel giorno della festa-Scudetto. Se lo merita tutto.