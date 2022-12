Lukaku, recupero graduale per cercare il riscatto con la maglia dell’Inter

Lukaku continua a lavorare in vista della ripresa della stagione. Ormai è aggregato alla squadra, ma per evitare ulteriori ricadute non sta forzando troppo nella ricerca della forma migliore. Ciò è dimostrato anche dal fatto che molto probabilmente sabato col Betis non ci sarà. Il suo obiettivo è poter dare il massimo nella seconda parte di stagione.

UN LENTO RECUPERO − Il rientro in campo di Romelu Lukaku con l’Inter è sempre più vicino, ma quasi sicuramente non avverrà nell’amichevole con il Betis (vedi articolo). Il belga si allena ormai costantemente con il gruppo, ma non vuole ancora forzare troppo per evitare ulteriori ricadute. Quindi non dovrebbe partire con la squadra alla volta di Siviglia per continuare il suo lavoro di recupero.

OBIETTIVO CONTINUITÀ − L’obiettivo dell’attaccante nerazzurro è quello di trovare la continuità che è mancata nella prima parte di stagione. Per questo motivo Lukaku vuole essere certo di essere nel pieno della forma prima di tornare a calcare un campo da gioco anche con la maglia dell’Inter. Il belga prima della ripresa del campionato dovrà mettere comunque minuti importanti nelle gambe. Per questo motivo, con ogni probabilità, lo si potrà rivedere in una delle due amichevoli post Betis, con Reggina e Sassuolo.

Lukaku alla ricerca il riscatto con l’Inter

IN CERCA DI RISCATTO − Tra le motivazioni che spingono Lukaku a posticipare il suo rientro c’è anche la sua grande voglia di riscatto. Con il Chelsea lo scorso anno il belga non ha brillato, sia a causa degli infortuni sia del pessimo rapporto con l’allenatore. Poi c’è stato il travagliato inizio di stagione con l’Inter dove non si è quasi mai visto in campo. E ciliegina sulla torta i clamorosi gol sbagliati nella decisiva partita tra Croazia e Belgio, figli sicuramente di una pessima condizione fisica. Ora la sua intenzione è quella di dare il meglio di sé con la maglia nerazzurra per dimostrare il suo vero valore e far ricredere i suoi detrattori. Per poterlo fare, vista la sua possente stazza fisica, ha perciò bisogno di effettuare un lavoro mirato e graduale. I tifosi nerazzurri sono fiduciosi che questa lunga attesa pagherà, ma non sono disposti ad aspettarlo in eterno, così come la società.