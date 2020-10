Per Lukaku record su record. Ecco l’ultimo infranto dopo Genoa-Inter

Romelu Lukaku Inter

Romelu Lukaku continua a stupire e si conferma uomo in più per Antonio Conte anche in questo avvio di stagione. Il gol in Genoa-Inter gli ha consentito di infrangere l’ennesimo record da quando è arrivato in Italia

INARRESTABILE – Da quando è arrivato in Italia, Romelu Lukaku è il calciatore straniero che ha segnato più reti in Serie A, escludendo quelle realizzate su calcio di rigore. Con quello messo a segno in Genoa-Inter, il belga tocca quota 22. Meglio di lui, considerando anche i bomber italiani, soltanto Francesco Caputo e Ciro Immobile (23). È questo l’ultimo record infranto dall’ex Manchester United, che da quando è arrivato all’Inter non ha lasciato spazio alle critiche. Il prossimo obiettivo, per Lukaku, è scalare posizioni nella classifica dei marcatori all-time dell’Inter nelle competizioni europee. Il belga, al momento, occupa l’undicesimo gradino in questa particolare graduatoria, ma già da martedì (in Shakhtar Donetsk-Inter) avrà l’opportunità di gonfiare il suo rendimento.

Fonte: OptaPaolo