Lukaku quasi mai visto, ma si è sentito! Nel 2023 si riparte da 0,6

Romelu Lukaku ha il miglior coefficiente di efficienza nella rosa dell’Inter 2022/23. Ma nel 2023 il belga dovrà fare ancora meglio.

PEZZO DA NOVANTA – Romelu Lukaku è il grande assente della prima parte della stagione 2022/23 dell’Inter. Basti pensare che finora ha giocato la miseria di 256 minuti. Meno di lui si sono visti solo Danilo D’Ambrosio (221′), Raoul Bellanova (209′) e Valentin Carboni (16′). Eppure, in appena 5 presenze, il numero 90 ha segnato 2 reti e servito un assist. Sostanzialmente, ha contribuito a 0,60 gol per partita. Il valore più alto in questa stagione dell’Inter. Anche davanti a Lautaro Martinez e Edin Dzeko (0,57 entrambi), Nicolò Barella (0,55) e Hakan Calhanoglu (0,40).

PIETRA ANGOLARE – Questo semplice numero basta per ricordarsi, se mai ce ne fosse bisogno, del peso di Lukaku in questa Inter. Nessuno chiede a Big Rom di replicare i fasti dell’anno dello Scudetto. Quando il gigante belga chiuse la stagione con 30 gol e 11 assist in 44 partite. Ossia con un contributo diretto di quasi un gol (0,93) a partita. Ma è fuori da qualsiasi dubbio che il centravanti possa fare decisamente meglio. In questi giorni Lukaku sta lavorando durissimo per ritrovare al più presto la condizione migliore. E riprendersi il ruolo da protagonista nell’attacco dell’Inter.