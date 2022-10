Lukaku, quanti minuti contro il Viktoria Plzen? Due possibilità per Inzaghi

Romelu Lukaku dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per Inter-Viktoria Plzen. Quanti minuti in campo per l’attaccante belga? Il tecnico nerazzurro ha due possibilità

SCELTE – Romelu Lukaku, dopo due mesi di assenza, dovrebbe tornare a calcare il campo. Il suo nome, infatti, dovrebbe figurare nella lista dei convocati di Inzaghi per il match contro il Viktoria Plzen: ma, realisticamente, quanti minuti potrà giocare il belga? Difficile dirlo. La calma con cui l’Inter ha programmato il rientro del suo bomber fa presumere che, almeno per i primi match dopo il rientro, Lukaku verrà utilizzato con un regime di minutaggio limitato. Ma non è da escludere qualche sorpresa da parte del tecnico, anche a partire dal match di Champions League in programma domani. In caso di partita bloccata è possibile che Inzaghi possa gettare nella mischia il belga per provare a sparigliare le carte in tavola e agguantare la qualificazione agli ottavi di finale.

PAZIENZA – Adesso è necessario avere, nuovamente, pazienza: è difficile immaginare che il belga possa da subito fare la differenza. L’infortunio lo ha tenuto parecchio fuori dal campo ed un calciatore con la sua stazza fisica ci metterà un po’ a tornare al 100%. Inzaghi, e tutti i tifosi dell’Inter, sperano che questo processo sia il più veloce possibile: il calendario dell’Inter, a novembre, presenta tre sfide di alto profilo: Bayern Monaco, Juventus ed Atalanta. Lukaku risponderà presente?