Lukaku punta Inter-Roma, ma attenzione: condizione sarà da ritrovare

Lukaku è sulla via del ritorno in campo. L’obiettivo concreto è riaverlo per Inter-Roma. Ma attenzione: per ritrovare la versione migliore del belga servirà del tempo.

ROMA NEL MIRINO – Lukaku è guarito dall’infortunio e sta lavorando per tornare per Inter-Roma. La prima partita utile, dopo la sosta. Tutta l’Inter ha bisogno di lui. Un grande totem a cui aggrapparsi. Ma attenzione a riporre troppe aspettative solo su di lui: la condizione del belga infatti sarà tutta da ritrovare.

CONDIZIONE DA RITROVARE – Si sa che i giocatori con più massa muscolare impiegano più tempo a entrare in condizione. Lukaku viene da uno stop di un mese, e dunque inevitabilmente avrà un grosso bisogno di mettere benzina nel motore. Impossibile trovarsi davanti un giocatore sciolto e in grado di fare la differenza novanta minuti già dalle prime uscite. Le due settimane di sosta aiuteranno, dandogli più tempo per allenarsi prima di andare in campo. Ma solo i minuti di gioco possono raffinare la condizione. E dunque anche dopo il ritorno effettivo servirà pazienza. Come già visto del resto nelle prime uscite stagionali.

PAZIENZA NECESSARIA – Infatti va considerato che Lukaku di fatto non è mai stato in forma in questo suo ritorno all’Inter. L’infortunio ha bloccato la sua stagione sul nascere, quando aveva appena cominciato a giocare e ambientarsi. Già prima dunque il belga aveva bisogno di trovare la miglior condizione partita dopo partita. A questo ha aggiunto un ulteriore mese di stop. Lukaku è atteso come un salvatore per l’Inter. Ma al momento non è in grado di assolvere un simile compito. Serviranno partite e una condizione migliore.