Lukaku pronto ad una notte da protagonista. Euro 2020 consacrazione?

Romelu Lukaku sarà uno dei protagonisti di Belgio-Italia, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. L’attaccante dell’Inter, nel corso di Euro 2020, si sta consacrando come uno dei migliori attaccanti nel panorama europeo

TOP – Su Romelu Lukaku, specialmente prima del suo approdo all’Inter nel 2019, si è fatta parecchia retorica “spiccia”: spacciato come un attaccante goffo, poco tecnico e decisamente non freddo sotto porta, dopo la sua esperienza non positiva al Manchester United, arrivato in Italia ha smentito in fretta i detrattori. Non è un mistero, infatti, che il successo dell’Inter nella scorsa stagione è figlio, soprattutto, dei gol(24) e degli assist (10, un record) di “Big Rom”. Un magic-moment che, Lukaku, sta facendo vedere anche nel corso di Euro 2020.

CONSACRAZIONE – L’europeo di Lukaku, fino ad ora, può essere definito, senza alcun tipo di remore, di altissimo livello: tre gol in quattro partite e Belgio trascinato fisicamente ai quarti di finale. Le prestazioni del Belga hanno fatto alzare più di un sopracciglio e, finalmente, il bomber dell’Inter è riconosciuto come uno dei migliori attaccanti del panorama europeo. E, questa sera, contro l‘Italia di Mancini (e Barella), proverà a regalarsi un’altra notte da protagonista.