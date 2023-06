Lukaku priorità numero uno sul mercato: strategia Inter

Terminata ufficialmente la (lunghissima) stagione 2022-2023, ora per l’Inter è tempo già di proiettarsi al futuro e di concentrarsi sul calciomercato. La prima priorità è sicuramente quella legata a Romelu Lukaku: sia in caso positivo, sia in caso negativo.

PRIORITÀ UNO – In cima alla lista delle priorità di mercato dell’Inter, c’è sicuramente quella legata al futuro di Romelu Lukaku. Il prestito dal Chelsea sta per scadere e capire quello che sarà il destino del belga in nerazzurro può cambiare di molto le strategie di mercato. Con o senza il numero 90, infatti, può cambiare di molto l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi. La volontà del giocatore è chiara: rimanere a Milano e cercare il riscatto dopo la Champions League sfumata all’ultimo (vedi articolo). Una volontà, quella di Lukaku, che però stona con le cifre in ballo: il Chelsea lo ha pagato più di 100 milioni solo due anni fa e l’ingaggio percepito è altissimo. Inoltre, è necessario capire quella che sarà anche la volontà del nuovo tecnico dei blues Mauricio Pochettino, che può mettersi di traverso nel caso decidesse di puntare su di lui.

STRATEGIE DI MERCATO – Come detto, definire il futuro di Romelu Lukaku sarà necessario all’Inter per poter pianificare al meglio le strategie di mercato. Specialmente in attacco, ove bisognerà cercare un degno sostituto del belga nel caso dovesse rimanere lontano da Milano. In base, inoltre, al budget di mercato, andare a spenderne parte per un altro attaccante vorrebbe dire dover rinunciare a qualche tassello in altri reparti. Per questo definire il futuro di Lukaku è la principale priorità nelle prossime settimane, con gli uomini mercato nerazzurri che dovranno fare il possibile per riuscire a strappare al Chelsea un altro accordo vantaggioso come quello della stagione appena conclusasi.