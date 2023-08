Lukaku si prende le colpe con Inzaghi ma l’Inter cosa vuole realmente?

Lukaku continua a essere coinvolto indirettamente in casa Inter e condivide con Inzaghi il ruolo di co-protagonista. La sempre più complicata ricerca del nuovo attaccante, unita ai problemi ciclici dei piani di calciomercato nerazzurri, riporta in auge un tema ormai ridicolo

BEFFA LUKAKU – La versione che vuole l’Inter impreprata sul mercato e costretta a improvvisare a causa di un imprevisto non regge. Non regge né ora né mai. L’imprevisto in questione è il mancato riacquisto di Romelu Lukaku dopo l’offerta avanzata (e accettata!) dal Chelsea. Uno scenario a cui l’Inter non è preparata. E che stravolge tutte le mosse successive. Anche volendo credere che il Lukaku-ter sia/fosse il piano A dell’Inter senza nessuno piano B, ipotesi altamente credibile alla luce dei nomi ipotizzati dopo, costi e tempi negano qualsiasi problema extra-strategico. Il classe ’93 belga condiziona e distrugge il progetto “auto-sostenibile” dell’Inter un anno fa, non oggi. Lukaku come asset nerazzurro nel 2023 è una narrazione di fantascienza a cui nessuno può mai credere realmente. E anche ci fosse un progetto di nuovo ammortamento con plusvalenza-bis (grazie alla via di fuga Arabia Saudita?) intorno a Lukaku, adesso bisogna voltare pagina. E voltare pagina non signfica regalare a Simone Inzaghi un attaccante dalle 3G (“grande, grosso e goleador”). Insomma, un centravanti il più simile a Lukaku per caratteristiche. Voltare pagina significa portare avanti un progetto tanto credibile dal punto di vista tecnico-tattico quanto da quello economico-finanziario. Inzaghi è responsabile solo del primo ma per il secondo c’è altra gente all’Inter in grado di trovare una valida soluzione. E su quella va posta l’attenzione.

I piani dell’Inter rimasta senza Lukaku

ALTERNATIVE INTER – La cifra (virtuale?) stanziata per il cartellino di Lukaku, pari a 40 milioni di euro, è in grado di risolvere non un problema ma due. Senza nemmeno aggiungere i costi per l’ingaggio lordo pluriennale. Poi bisogna distinguere le reali ambizioni dell’Inter: acquistare in Italia o dall’estero? In Italia quei 40 milioni possono diventare 5 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati risultati fissato a 30 più 5 bonus. Dall’estero il contrario: 30-35 milioni per il cartellino a titolo definitivo più 5-10 bonus. Ed è diverso. Diverso come parlare del classe 2001 statunitense Folarin Balogun (Arsenal) e del classe ’92 iraniano Mehdi Taremi (Porto) passando per il classe ’99 italiano Gianluca Scamacca (Atalanta via West Ham). E ancora, il classe ’92 spagnolo Alvaro Morata (Atletico Madrid) messo in ballottaggio con il classe 2003 francese Elye Wahi (Montpellier). Fino ad arrivare al classe ’89 austriaco Marko Arnautovic (Bologna), non dopo aver ipotizzato il classe ’96 senegalese Boulaye Dia (Salernitana) e il classe ’98 portoghese Beto (Udinese). E la lista di nomi può continuare all’infinito. Da Lukaku (piano A) ad Arnautovic (piano Z) c’è un mondo di opportunità da poter cogliere. E pur optando per una soluzione low cost, l’importante è avere un piano generale da rispettare. Un piano che non può dipendere dal progetto costruito virtualmente su/per Lukaku.

Il ruolo di Inzaghi all’Inter nelle scelte

PREFERENZA INZAGHI – Attribuire la colpa a Lukaku è la strategia più facile per non rispondere alle proprie responsabilità. Può farlo un tifoso, non un dirigente. E infatti nessuno all’Inter crede realmente che il mancato riacquisto del centravanti belga sia il problema. Semmai il problema è aver accettato di riprenderlo in prestito oneroso poco più di un anno fa… Ed è un errore che l’Inter sa di aver fatto a prescindere dall’epilogo di quest’estate. A Inzaghi sono già state attribuite le colpe del Lukaku-bis preferito all’arrivo del coetaneo argentino Paulo Dybala a parametro zero. A Inzaghi è già stata attribuita la colpa del “tradimento” di Lukaku, per via della panchina iniziale a Istanbul ma non solo. E a Inzaghi viene già attribuito, per partito preso, l’arrivo del nuovo attaccante post-Lukaku. Che sia l’ex Arnautovic dall’Italia oppure l’internazionale Taremi dal Portogallo o qualsiasi altro profilo. Non ci si preoccupa di dare meriti o di parlare di progetto, bensì di salvarsi da altre potenziali critiche. Come se non ci fossero alternative valide in attacco. O meglio, soldi reali in cassa… Qualunque sia la prossima mossa dell’Inter, il doppio colpevole – che non significa “responsabile” – in caso di ennesima scelta sbagliata in sede di calciomercato si conosce già: Lukaku da una parte, Inzaghi dall’altra. Ma l’Inter cosa vuole realmente per il suo nuovo attacco che (in teoria eh…) dovrebbe puntare alla seconda stella?