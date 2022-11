Lukaku, ora al Belgio servi tu: un solo gol e Mondiali a rischio

Dopo la sconfitta di oggi per 0-2 contro il Marocco, per il Belgio i Mondiali sono già a rischio. I diavoli rossi non hanno mostrato una grande forma in queste prime due gare, soffrendo anche contro il Canada e mettendo a segno una sola rete. Ora serve l’esperienza di Romelu Lukaku.

MONDIALI A RISCHIO – Un solo gol segnato (da Batshuayi, contro il Canada) e due subiti. Tre punti che ora mettono il Belgio in una posizione davvero rischiosa nell’ottica di una qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali. La gara contro la Croazia di Marcelo Brozovic è decisiva e ai diavoli rossi serve l’uomo di punta. Romelu Lukaku, entrato oggi nel finale della gara contro il Marocco ma – come prevedibile – con uno stato di forma ancora lontano da livelli accettabili. In ogni caso nella terza partita, Roberto Martinez dovrà giocarsi tutte le sue carte per non terminare subito qui la sua corsa alla fase a eliminazione diretta della competizione. Quattro giorni per provare a recuperare il miglior Lukaku.