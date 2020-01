Lukaku onnipresente, segna anche in Coppa Italia! Ecco i precedenti

Con il gol che ha aperto le marcature di Inter-Cagliari, Romelu Lukaku timbra la rete anche in Coppa Italia. Al primo anno in nerazzurro, il belga è riuscito a segnare subito in Serie A, Champions League e nella coppa nazionale. Nella storia dell’Inter, Lukaku è il decimo calciatore a riuscire in questo treble.

TRE SU TRE – Romelu Lukaku ha impiegato esattamente 21 secondi a siglare l’1-0 in Inter-Cagliari, ottavo di finale della Coppa Italia 2019/2020. Non solo ha siglato il gol più veloce – finora – nelle competizioni italiane (vedi articolo). Ha anche timbrato la sua prima rete in Coppa Italia, cosa che già gli era riuscita in Serie A (è a quota 14 reti) e in Champions League (fermo a 2). Nella storia dell’Inter solo altri nove giocatori sono riusciti a siglare almeno un gol in tutte e tre le principali manifestazioni, al primo anno in nerazzurro.

GOLEADOR – Molti attaccanti presenti in questa ristretta lista nerazzurra. In ordine cronologico, l’ultimo a riuscirci fu Diego Milito nel 2009/10. Il Principe è addirittura andando oltre, iscrivendo in modo ineluttabile il suo nome nella storia: con quattro reti, ha deciso tutte e tre le competizioni di quella irripetibile stagione. Nello stesso anno, al traguardo delle reti in tutti i tre tornei c’è anche Samuel Eto’o: il camerunense inizia già nell’agosto 2009, segnando l’unica rete nerazzurra nell’1-2 di Supercoppa Italiana. Segue, sempre dall’annata del Triplete, il trequartista olandese Wesley Sneijder. Restano tre attaccanti in questa shortlist: Julio Cruz nel 2003/04, Roberto Baggio e Nicola Ventola, entrambi nel 1998/99.

INSOSPETTABILI – In questa lista sono infine presenti due insospettabili. Si tratta di Patrick Vieira, che timbra almeno una rete in A, Champions League e Coppa Italia nel 2006/07. Infine, ultimo posto occupato da Andy van der Meyde: l’ala olandese inaugurò la stagione con il meraviglioso gol in Arsenal-Inter nel settembre 2003.