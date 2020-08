Lukaku non si ferma piÃ¹: 8 di fila in Europa League. Eguagliato Shearer

Lukaku non si ferma più: 8 di fila in Europa League. Eguagliato Shearer

Con la rete di ieri sera che ha sbloccato il risultato in Inter-Getafe, Romelu Lukaku ha eguagliato la striscia positiva registrata da Alan Shearer nel 200: 8 le gare di fila segnate nella seconda competizione europea.

STRISCIA POSITIVA – Non si ferma più Romelu Lukaku. Con la rete di ieri in Inter-Getafe, l’attaccante belga ha segnato per l’ottava volta di fila in una partita di Europa League. Una striscia che vede tre reti con l’Inter in questa stagione (due nel doppio confronto con il Ludogorets, oltre a quella di ieri) e cinque con l’Everton nella stagione 2014/2015. Nessuno aveva fatto meglio di lui fin dal 2005, quando nell’allora Coppa Uefa l’attaccante del Newcastle Alan Shearer aveva fatto registrare lo stesso risultato.

MIGLIOR STAGIONE – Lukaku ha anche migliorato i suoi numeri stagionali, in quella che a termini realizzativi è la sua annata migliore. Il centravanti belga è infatti arrivato a 30 gol (il suo massimo, fino ad ora, era di 27 con il Manchester United). Parlando di grandi attaccanti, nessuno era mai riuscito a far così bene in maglia nerazzurra da Samuel Eto’o nel 2011. L’obiettivo adesso è chiaro: trascinare la squadra a suon di gol fino ad alzare l’Europa League, il grande obiettivo dichiarato, che riporterebbe finalmente l’Inter ad alzare un trofeo.