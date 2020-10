Lukaku non si ferma: ora Inter-Milan. Conte x2, con o senza Sanchez?

Lukaku Inter

Romelu Lukaku ha iniziato alla grande la sua stagione con l’Inter. La punta ex Manchester United ha dimostrato tutte le sue qualità anche in Nazionale con la maglia del suo Belgio. Verso Inter-Milan, la presenza della punta risulta sempre più essenziale, anche in ottica Sanchez

LEADER ASSOLUTO – Il possibile infortunio di Alexis Sanchez (qui le ultime novità), caricano di ulteriori responsabilità Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, la coppia principe di Conte. In particolare, la punta belga sembra, in alcuni momenti della partita, caricarsi l’Inter sulle spalle dal punto di vista emotivo e soprattutto con gioco e gol. Le grandi prestazioni col Belgio hanno confermato il magic moment dell’attaccante. Inter-Milan e con una coperta che potrebbe essere corta in attacco è l’ennesima chance di dimostrare tutta la sua potenza e letalità in attacco.