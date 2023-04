Lukaku, così non ci siamo: il tempo per la conferma è scaduto

È più che difficile giudicare la stagione di Romelu Lukaku dopo il suo ritorno all’Inter. Togliendo il periodo passato fuori dal campo a causa dei problemi fisici, il suo rientro non ha portato ai nerazzurri quanto ci si aspettasse. Adesso il tempo per confermare la sua permanenza in nerazzurro è praticamente scaduto.

TEMPO SCADUTO – Salvo clamorosi miracoli, il tempo per Romelu Lukaku di convincere la società a confermare il suo futuro all’Inter é praticamente scaduto. Certo, mancano ancora diverse partite – e tutte importantissime – prima della fine della stagione. Ma quanto (non) visto fin qui non può che essere già abbastanza per tirare le somme. Dopo essersi divorato due gol clamorosi contro la Fiorentina che sono costati la sconfitta per 0-1 a San Siro, ieri Romelu Lukaku ha ancora clamorosamente sbagliato altre occasioni per chiudere la partita contro la Salernitana. In particolare quella nella ripresa, con il colpo di testa mancato a porta vuota.

IL “FU” RE DI MILANO – Quel che è certo è che questo Romelu Lukaku non è più quello autoproclamatosi “Re di Milano” dopo lo scudetto vinto nella stagione 2020-2021. Quel giocatore che tutti quest’estate si attendevano. Tanta la voglia di riscatto e la voglia di farsi perdonare per la fuga al Chelsea proprio nell’estate del 2021. Specialmente dopo le tante parole e le tante interviste degli ultimi due anni, ultima ma non meno importante quella rilasciata all’inizio del 2023. Invece alle parole Lukaku non ha fatto seguire i fatti. Trovando tre gol (di cui due su rigore) contro Porto, Spezia e Juventus. Certo, pesantissimo quello contro i lusitani. Ma non può e non deve bastare.