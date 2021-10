Lukaku, niente San Siro. Ma ‘mini-derby’ in Italia-Belgio

Dopo la sconfitta di ieri in rimonta contro la Francia per 2-3 (vedi report), il Belgio affronterà l’Italia questa domenica allo Juventus Stadium per giocarsi il terzo posto della UEFA Nations League. Niente ritorno a San Siro per Romelu Lukaku, che incontrerà comunque tre dei suoi ex compagni all’Inter.

FINALINA – Domenica allo Juventus Stadium – ore 15.00 – andrà in scena la ‘finalina’ per il terzo posto della UEFA Nations League. Ad affrontarsi l’Italia (sconfitta dalla Spagna per 1-2) e il Belgio (sconfitto dalla Francia per 2-3). Niente ritorno quindi per Romelu Lukaku a San Siro (vedi focus), nel suo vecchio stadio dove ha alzato il trofeo più importante fin qui della sua carriera. Tuttavia, anche nella partita in programma domenica, ci sarà un incontro con un pezzo del suo passato.

Italia-Belgio, mini-derby per Romelu Lukaku

RITROVO – Romelu Lukaku infatti incontrerà ben tre dei suoi compagni di squadra ai tempi dell’Inter. Il primo è anche quello con cui ha passato meno tempo, ovvero Federico Dimarco. Poi ci saranno anche i suoi grandi amici Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Resta da capire chi sceglierà di schierare in campo Roberto Mancini, per una partita che in fondo ha ben poca importanza. Lo stesso vale per lo stesso Lukaku, che potrebbe anche riposare in base alle scelte del Commissario Tecnico dei diavoli rossi Roberto Martinez. In ogni caso per il nuovo centravanti del Chelsea sarà come giocare un mini-derby.