Lukaku, nessun gol in Inter-Crotone ma la strada tracciata è quella giusta

Romelu Lukaku è sceso in campo in Inter-Crotone, test amichevole vinto dagli uomini di Inzaghi con un rotondo 3-0. Il belga non ha trovato il gol ma ha subito fatto vedere l’atteggiamento giusto

PRESTAZIONE – Romelu Lukaku è tornato in campo con l’Inter, nel corso del test amichevole contro il Crotone. Trenta minuti circa in campo per il gigante belga, rientrato lunedì dalle vacanze e messosi subito a disposizione di Inzaghi. Contro la formazione calabrese, Lukaku, non ha trovato il gol, ma ha inciso con un preciso assist a Brozovic. Dal punto di vista atletico la condizione ancora latita, ma l’approccio e l’impegno fatti vedere in campo sono quelli giusti. Il belga, infatti, pur essendo ancora in condizione non ottimale, si è messo a disposizione della squadra, lavorando col fisico e facendo salire la squadra.

MOVIMENTI – I movimenti fatti vedere in partita da Lukaku sono quelli tipici del suo gioco: lavoro spalle alla porta, progressione devastante e costante presenza fisica nell’area avversaria. Inzaghi può essere soddisfatto: il lavoro del belga durante le vacanze ha pagato e la strada tracciata sembra essere quella giusta. La volontà del belga è quella di confermarsi ad alti livelli e trascinare l’Inter in vetta anche nel prossimo campionato.