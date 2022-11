Lukaku, il suo Mondiale dipende dai compagni: possibile una sola partita

Il Mondiale di Romelu Lukaku rischia di durare soltanto una partita. Tutto dipenderà dai suoi compagni, che dovranno fare il possibile per ottenere i punti necessari alla qualificazione contro Canada e Marocco. L’attaccante dell’Inter dovrebbe infatti rientrare per l’ultima gara, contro la Croazia (vedi articolo).

MONDIALE A RISCHIO – Romelu Lukaku dovrà fare grande affidamento sui suoi compagni di nazionale per sperare di giocare più di una partita al Mondiale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, l’attaccante dell’Inter dovrebbe tornare a disposizione soltanto per l’ultima partita del girone, quella contro la Croazia. Questo significa che, se le cose non dovessero andare nel migliore dei modi, potrebbe di fatto essere la sua unica presenza nella competizione. Un rischio che Lukaku vorrebbe naturalmente evitare.

EX A CONFRONTO – Per poter andare avanti nel Mondiale, Lukaku dovrà avere la meglio sui suoi ex e attuali compagni all’Inter. Uno di questi Achraf Hakimi, che l’attaccante non affronterà faccia a faccia nella seconda gara del girone, in programma domenica 27 novembre. I due che si ritroverà davanti, invece, sono Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. In base a come saranno andate le partite precedenti, potrebbe trattarsi soltanto di una gara da primo o secondo posto. Oppure potrebbe essere la prima e ultima gara di Romelu Lukaku al Mondiale 2022.