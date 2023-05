Lukaku arma in più in Milan-Inter, Inzaghi pronto a sfruttarne i numeri

Romelu Lukaku è decisamente l’arma in più in vista di Milan-Inter. Simone Inzaghi lo farà probabilmente partire dalla panchina, sperando di sfruttare – a gara in corso – i suoi numeri contro i rossoneri.

CINQUE CENTRI – Romelu Lukaku partirà con ogni probabilità dalla panchina in Milan-Inter di domani. Si tratta di una vera e propria arma in più a gara in corso per Simone Inzaghi, pronto a subentrare per mettere in mostra le sue qualità in particolar modo contro i rossoneri. Nei tre derby in stagione, il belga è sceso in campo soltanto in quello vinto per 1-0 a fine febbraio, deciso da un colpo di testa di Lautaro Martinez. Un ruolino di marcia inusuale per Lukaku, se si vanno ad analizzare i numeri. Nelle cinque presenze racimolate nelle prime due stagioni all’Inter, infatti, il belga ha sempre trovato la via del gol contro il Milan.

SUBENTRANTE – Nonostante Edin Dzeko partirà al suo posto dal primo minuto, l’ingresso di Romelu Lukaku in campo potrebbe fare tutta la differenza. Considerando anche e soprattutto che la sfida si giocherà su almeno 180 minuti. Inoltre farlo partire dalla panchina lo porterà a voler dimostrare ancora di più le sue qualità una volta entrato in campo e di riprendersi la corona di Re di Milano davanti al pubblico di San Siro. Quale migliore occasione di questa per Lukaku di tornare a essere lo spauracchio dei tifosi rossoneri e il beniamino incontrastato di quelli nerazzurri?