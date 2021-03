Lukaku in miglioramento costante: la media-gol lo proietta tra i grandissimi

Romelu Lukaku continua a segnare e a trascinare l’Inter a ritmo di gol. Analizzando le sue medie, il miglioramento è netto. Una buona notizia in vista della sfida al Sassuolo (sabato ore 20.45).

MIGLIORAMENTO – Romelu Lukaku si trova spesso al centro di critiche, da quando è il numero 9 dell’Inter. Al suo arrivo, molti si interrogarono sul suo reale valore, vista la cifra monstre che il Manchester United ha incassato (74 milioni di euro). Poi il gigante belga inizia a segnare, zittendo tutti. Anche coloro che lo accusano di non essere decisivo nei big match: basti vedere che ha firmato 5 gol nei primi 5 derby giocati contro il Milan. E tra la scorsa stagione e questa, la sua media-gol è in netto miglioramento. Da 0,67 nel 2019/20 (34 gol in 51 gare) a 0,73 quest’anno, con 25 gol in 34 presenze.

NELLA STORIA – Il nome di Lukaku è già iscritto nella storia dell’Inter. Non solo perché ha raggiunto Ronaldo, per numero di gol al primo anno e per gol totali in nerazzurro (vedi articolo). Ma anche perché la sua media-gol complessiva (0,69) lo proietta tra i grandissimi. È infatti quarto, al momento, tra i bomber più prolifici della storia interista. Davanti a lui, con un centesimo in più come media (0,7) c’è addirittura Giuseppe Meazza (terzo in assoluto). Tornando invece ai numeri assoluti, il prossimo nel mirino del belga è Zlatan Ibrahimovic, che con l’Inter ha 66 gol in 117 gare.

Pubblicità