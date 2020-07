Lukaku, miglior stagione di sempre: numeri da capogiro e record nel mirino

Con la doppietta realizzata ieri sera in Genoa-Inter, Romelu Lukaku ha fatto siglare un altro record della sua carriera. Oltre ad aver raggiunto -con la rete alla Roma) – l’obiettivo di essere il giocatore con più gol in trasferta alla stagione d’esordio in Serie A, il centravanti belga ha anche fatto registrare la sua migliore stagione personale in termini realizzativi.

MACCHINA DA GOL -Romelu Lukaku non si ferma più. Con la doppietta realizzata in Genoa-Inter, infatti, il centravanti nerazzurro è arrivato a quota 29 gol stagionali (23 in Serie A). Un numero impressionante, soprattutto considerando il fatto che non aveva mai fatto così bene nella sua carriera in termini realizzativi. La sua miglior stagione, fino a ieri, era infatti quella del 2017-2018 con 27 reti messe a referto con la maglia del Manchester United in tutte le competizioni. Dati impressionanti, se si considera anche che 17 di questi centri sono arrivati in trasferta (15 in campionato, 1 in Europa League sul campo del Ludogorets e 1 in Champions League sul campo dello Slavia Praga).

RECORD NEL MIRINO – Dopo aver già raggiunto il record di essere il giocatore con il maggior numero di reti in trasferta alla sua prima stagione in Serie A (con il 13simo gol, contro la Roma, migliorato poi con la doppietta al Genoa) e aver fatto registrare la miglior stagione in termini realizzativi in carriera, il numero nove nerazzurro ha ora un nuovo obiettivo. Al momento, infatti, è terzo nella classifica dei marcatori alla prima stagione in nerazzurro in campionato. Meglio di lui al primo anno soltanto István Nyers nel 1949/50 (26) e Ronaldo nel 1997/98 (25). Quattro gol in due giornate non sono di certo un risultato troppo abbordabile, ma con un Lukaku così in forma Napoli e Atalanta sono avvisate.