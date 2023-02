Lukaku, marcia in più in Champions League per il futuro all’Inter

Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter è ancora in bilico. Il centravanti belga, fin qui, non ha certamente fatto vedere di meritare il rinnovo del prestito dal Chelsea. La Champions League sarà sicuramente fondamentale per dare una marcia in più alla sua stagione e convincere la dirigenza

SPARTIACQUE – La Champions League può davvero essere l’ago della bilancia per il futuro di Romelu Lukaku. Dopo una disastrosa prima parte di stagione, il belga deve dare una marcia in più per convincere la dirigenza a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Lo stesso Lukaku è sicuramente deluso dal contributo dato fin qui all’Inter e già contro il Porto l’occasione è ghiottissima per rilanciarsi e riscattarsi. E convincere la dirigenza a discutere i dettagli di un altro anno di prestito con il Chelsea.

BALLOTTAGGIO – Lukaku sta sicuramente spingendo anche in allenamento per non dissipare i dubbi di Simone Inzaghi in vista di mercoledì. Al momento il belga si sta giocando una maglia da titolare con Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez (vedi articolo), chiaramente inamovibile anche visto il suo strabiliante stato di forma. Di certo il sogno dei tifosi è quello di rivedere in azione la LuLa, che tanto ha dato nelle due stagioni dell’Inter di Antonio Conte. Per farlo servirà proprio quel Romelu Lukaku. Il primo a saperlo è lui, il cui futuro resta ancora in bilico tra Milano e Londra.