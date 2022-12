Lukaku, manca esplosività. Forma fisica da trovare prima del Napoli

Romelu Lukaku ha giocato nel match contro il Sassuolo ben 83 minuti prima di essere sostituito per il giovane Valentin Carboni (vedi report). L’attaccante belga dell’Inter ha disputato la sua seconda partita consecutiva da titolare e comincia a fornire indizi.

FORMA – Romelu Lukaku non ha vissuto uno dei suoi migliori periodi in questa stagione, è evidente. L’Inter vorrebbe riaverlo al massimo della forma per il 4 gennaio, ma tale ipotesi è altamente improbabile. Il belga ha avuto fastidiosi problemi fisici che lo hanno debilitato nel corso dell’anno e che non gli hanno permesso di trovare la freschezza adeguata. Lukaku non ha mai avuto così tanti infortuni da superare, il fisico non lo sta aiutando da ormai un anno. Dal ritorno a Londra la sua carriera ha avuto una chiara inflessione. L’attaccante contro il Sassuolo ha giocato 83 minuti, prima di essere sostituito per il giovane Valentin Carboni. Ha iniziato da titolare per la seconda volta consecutiva e ha fornito valide risposte in vista del big match con il Napoli.

Lukaku, forma da ritrovare

LAVORO – Ci sarà tanto lavoro da fare per le prossime partite. Lukaku deve ritrovare freschezza, lucidità e soprattutto l’esplosività che ha contraddistinto la sua prima esperienza a Milano. Con il Sassuolo il belga non ha giocato male, si è spesso fatto trovare pronto per appoggiarsi ai centrocampisti. Ha sfruttato la sua fisicità per attrarre la difesa avversaria, ha liberato spazi per i compagni e ha cercato spesso l’assist. Ciò che è mancata è l’incisività negli ultimi metri. Lukaku ha avuto due occasioni da gol, entrambe nel secondo tempo e non andate a buon fine. La prima su una ribattuta in mischia, dove il difensore del Sassuolo ha salvato; la seconda nell’uno contro uno concluso con un calcio d’angolo. L’attaccante non è riuscito a sfruttare la sua velocità ed è stato prevedibile in quel frangente. L’intesa con Edin Dzeko e l’aiuto spalle alla porta fa sicuramente ben sperare in vista della ripresa del campionato, ma c’è bisogno del miglior Lukaku per vincere e competere.