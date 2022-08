Lukaku, il Lecce nel destino: ritorno al passato nel suo nuovo primo giorno

Per Romelu Lukaku quella di sabato contro il Lecce non sarà una partita banale. Per il belga si tratterà infatti di un nuovo primo giorno con la maglia dell’Inter, un ‘secondo’ esordio dopo il primo che avvenne proprio contro… Il Lecce.

RITORNO AL PASSATO – Nel destino di Romelu Lukaku sembra esserci il Lecce. O, quantomeno, nel destino dei suoi esordi con la maglia dell’Inter. Il 26 agosto 2019, infatti, il belga si presentò ai suoi nuovi tifosi a San Siro con la prima rete in nerazzurro proprio all’esordio con la squadra, segnando il terzo dei quattro gol che permisero all’Inter dell’allora tecnico Antonio Conte di partire con il piede giusto. Da lì in poi per Lukaku arrivarono una valanga di reti nelle due stagioni passate a Milano, prima di lasciare in fretta e furia la squadra per tornare al Chelsea.

NUOVO ESORDIO – Il resto è storia. La stagione a Londra per Lukaku non si è rivelata – per usare un eufemismo – particolarmente brillante, portando il belga a voler tornare a tutti i costi all’Inter. Ecco perché quello di sabato sarà un secondo primo giorno per lui, una sorta di nuovo esordio con la maglia nerazzurra. Tutti gli occhi saranno puntati su di lui, uno dei colpi più importanti non solo per il club, ma per il livello della Serie A in generale. E ci sarà di nuovo il Lecce nel suo destino, questa volta al Via del Mare. Nella speranza che, nonostante la location diversa, il risultato resti medesimo a quello del 2019.