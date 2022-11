Lukaku lavora in gruppo, ma la fretta può fare solo danni: altra pazienza

Romelu Lukaku è tornato a lavorare in gruppo col Belgio. Il CT Martinez si è detto ottimista, ma la fretta può fare solo danni. Serve altra pazienza

IN CAMPO? – Romelu Lukaku è finalmente tornato a lavorare in gruppo. Nella giornata di ieri, infatti, l’attaccante dell’Inter ha lavorato con i compagni di Nazionale ed il rientro in campo sembra sempre più vicino. Il numero 9 dei “Red Devils” scalpita e vorrebbe trovare minuti importanti già a partire dalla sfida contro il Marocco in programma domenica alle 14. Ma, alla luce di quanto successo nelle ultime settimane all’Inter, è più saggio avere ulteriore pazienza: un altra ricaduta rischierebbe di compromettere ulteriormente la stagione del belga, fin qui vero “desparecido”. Il buonsenso, quindi, impone un rientro graduale: potrebbe essere più saggio non rischiare contro Hakimi e compagni e rimandare l’esordio Mondiale alla sfida contro la Croazia.