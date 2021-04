Lukaku e Lautaro Martinez sono stati i grandi protagonisti dell’ultimo Napoli-Inter di campionato finito 1-3 (vedi video). Una partita semi-perfetta, che dovrà fungere da ispirazione per il prossimo impegno.

COPPIA DEVASTANTE – Napoli-Inter del 6 gennaio 2020 è una delle prime partite manifesto della potenza della coppia che formano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Da quella data ci separano oltre quindici mesi, anche se le prestazioni della LuLa sembrano accorciare la percezione del tempo. In quell’occasione, il numero 9 piazzò due ripartenze devastanti, nello svolgimento e nella conclusione. Due volte su due arrivò nell’area azzurra, scoccando due mancini violentissimi: la miglior reincarnazione di Adriano in versione 2004. Il Toro si limitò invece a mettere la gara in ghiaccio nella ripresa, firmando l’1-3 finale.

ISPIRAZIONE DAL PASSATO – L’anno scorso la sfida in Campania arrivava verso la fine del girone di andata; stavolta si staglia a otto turni dal termine. Napoli e Inter si presentano all’appuntamento con una classifica diversa, ma la stessa ambizione: vincere. La difesa partenopea è tutto tranne che imperforabile (9 reti subite nelle ultime sette): ma servirà ugualmente un’altra grande prestazione di Lukaku e Lautaro Martinez, per continuare il percorso designato.