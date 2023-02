Lukaku e Lautaro Martinez, 636 giorni dopo ancora l’Udinese nel destino

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez aprono e chiudono il 3-1 di Inter-Udinese (qui il video). Tornando a segnare insieme 636 giorni dopo l’ultima volta.

COINCIDENZE – Inter-Udinese di ieri sera segna il ritorno al gol della LuLa. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez finiscono di nuovo nello stesso tabellino, a 636 giorni di distanza dall’ultima volta. Registrando una serie di coincidenze estremamente curiose. Innanzitutto, anche l’ultima gara con un gol di entrambi fu a San Siro contro i friulani. Era il 23 maggio 2021, ultima gara di campionato che precedeva la festa per lo Scudetto appena conquistato. L’Inter vinse 5-1, ma le cose andarono in modo leggermente diverso.

PARTI INVERTITE – In Inter-Udinese di due anni fa, fu Lautaro Martinez a segnare prima. Arrotondando il risultato sul momentaneo 3-1 a inizio ripresa. In quell’occasione, però il Toro segnò su calcio di rigore, proprio come Lukaku ieri sera. Il belga segnò invece su azione, chiudendo i conti al 71′. Un fortunoso tap in di testa sulla linea di porta, un gol di fattura tutt’altro che pregevole che rimase l’ultimo in nerazzurro fino allo scorso 13 agosto. Infine, come ultima coincidenza, anche in quell’occasione i due attaccanti si diedero il cambio, con l’uno a sostituire l’altro. Tante belle coincidenze che celebrano la cosa più importante: il ritorno al gol di Lukaku a San Siro, ma soprattutto la vittoria dell’Inter. Un ottimo antipasto in vista della sfida di mercoledì contro il Porto.