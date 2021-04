Lukaku e Lautaro Martinez sono una delle coppie d’attacco migliori d’Europa. 44 gol in due, 36 solo in campionato. Mancano 11 reti per pareggiare l’anno scorso, ma hanno fatto meglio in un dato.

SEMPRE INSIEME – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono la coppia dei sogni dell’Inter, e spiace per gli altri. I due attaccanti nerazzurri mettono la firma anche sulla vittoria contro il Sassuolo, arrivando a 44 reti complessive in questa stagione. E, se nel calcolo comprendiamo anche la scorsa stagione, i gol totali sfiorano la tripla cifra. I meriti sono pienamente condivisi non solo per come l’uno contribuisce alle fortune (basti rivedere l’apertura del numero 10 di ieri, che porta alla rete dell’1-0). Ma anche perché spesso l’ultimo passaggio arriva proprio dal fedele compagno. Sono cinque (su nove) gli assist di Lukaku per Lautaro Martinez e, viceversa, tre su sei.

MIGLIORAMENTO COSTANTE – Al termine della stagione mancano ancora nove gare, difficilmente riusciranno a raggiungere le 55 reti complessive della stagione 2019/20. Tuttavia, a proposito di compartecipazione, quest’anno sono già nove le gare con un gol a testa per Lukaku e Lautaro Martinez. Prima di ieri era già successo in entrambe le gare stagionali contro Torino e Benevento, e nel derby di ritorno contro il Milan (0-3). Poi ancora nel ritorno contro la Lazio (3-1), contro il Crotone (6-2) e contro la Fiorentina (4-3). Nove gare in gol assieme su trentanove totali, che si traducono in altrettante vittorie. L’anno scorso, in cinquantaquattro gare, si fermarono a otto.