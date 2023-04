Lukaku, l’assenza in Coppa Italia va sfruttata in Serie A

Lukaku ha una motivazione in più per dare il massimo con l’Empoli. Essendo certamente assente per la Coppa Italia il belga ha il campionato per sfogare la frustrazione.

ASSENTE FORZATO – Lukaku è diventato ufficialmente vittima di un caso di razzismo che ha sconfinato nel paradossale. Dopo infatti aver subito fischi e insulti, risulta l’unico a dover scontare una sanzione arbitrale a causa di quanto successo negli ultimi minuti di Juventus-Inter di Coppa Italia. Tradotto, il belga sarà forzatamente assente per Inter-Juventus, al ritorno a San Siro. E proprio questo va sfruttato come benzina per la prossima partita di Serie A.

OBIETTIVO EMPOLI – Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è prevista per mercoledì, in un calendario senza soste. Lukaku però sa già di non poterla giocare, a causa appunto della squalifica ormai confermata. La sua indignazione per tutta la situazione quindi va canalizzata verso Empoli-Inter. La prossima gara di campionato. La prima che si gioca. In cui presumibilmente sarà scelto nell’undici titolare.

SFRUTTARE LA RABBIA – Dovendo affrontare partite ogni tre giorni infatti Inzaghi dovrà gestire i suoi attaccanti dando un occhio anche ai prossimi impegni. Il che significa dare spazio al belga con l’Empoli in Serie A, per poi contare sulle sue altre punte in Coppa Italia. Lukaku ha così un’occasione coi toscani per sfogare tutta la sua frustrazione per una situazione tanto assurda. Canalizzare la rabbia per ritrovarsi.