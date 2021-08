Lukaku lascia l’Inter estiva senza gol: la classifica marcatori a 90′ dalla fine

Lukaku ha lasciato Milano per Londra senza aver messo a segno nemmeno l’ultima rete prima dell’addio. Nel frattempo l’Inter di Inzaghi sta preparando l’ultima amichevole estiva con Satriano che si è dovuto reiventare bomber al posto dell’ormai ex centravanti belga: ecco la classifica marcatori completa.

LUKAKU A SECCO – A 90′ dalla fine del pre-campionato, l’Inter di Simone Inzaghi finora ha messo insieme 38 gol. Di questi, solo 10 nelle tre amichevoli organizzate contro Lugano (2), Crotone (6) e Parma (2). Gli altri 28 sono arrivati negli altrettanti “allenamenti congiunti” contro Sarnico (16), Pro Vercelli (4) e Pergolettese (8). Sabato a Monza arriva la Dinamo Kiev per l’ultimo impegno estivo – a porte chiuse (vedi comunicato) – prima del debutto ufficiale in Serie A. La classifica marcatori vede sempre Martin Satriano in testa grazie ai 9 gol segnati. A quota zero Romelu Lukaku, che ha giocato appena un tempo contro il Crotone – senza trovare la via del gol – prima di accettare la corte del Chelsea. E il fatto che l’Inter di Inzaghi da oltre un mese in zona gol è Satriano-dipendente spiega bene la situazione creata dopo l’addio di Lukaku. Di seguito la classifica marcatori completa e aggiornata (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti) prima di Inter-Dinamo Kiev.

Inter estiva, tutti i gol: da Satriano a… non Lukaku

9 GOL – Martin Satriano (7)

6 GOL – Andrea Pinamonti (5)

4 GOL – Samuele Mulattieri (4 – ora in prestito al Crotone, ndr)

3 GOL – Marcelo Brozovic (1)

2 GOL – Hakan Calhanoglu (1), Danilo D’Ambrosio (1), Federico Dimarco (1), Matteo Darmian (2), Roberto Gagliardini (2) e Francesco Nunziatini (2).

UN GOL – Stefano Sensi, Matias Vecino, Facundo Colidio (1) e Andrea Ranocchia (1).