Lukaku, la grande illusione: l’Inter arriverà al 2023 senza il suo totem

Il nuovo problema alla coscia di Lukaku permette di tirare già le somme del suo primo semestre di ritorno all’Inter. Ed è un conto decisamente amaro. Il belga fino ad oggi è stato solo un’illusione.

VALUTAZIONE IN ANTICIPO – Come finirà la stagione non è dato saperlo. Ma l’Inter può già fare una valutazione dei primi sei mesi del ritorno di Lukaku. Il nuovo problema alla cicatrice, conseguenza dell’infortunio accusato a fine agosto, infatti rende la presenza del belga marginale anche nelle ultime partite. Non c’è più l’attesa messianica nel valutare ogni allenamento, non ci sono più grandi speranze, non ci sono più partite di rodaggio. Se va bene avrà qualche minuto nelle gambe nelle ultime due partite. Qualcosa part time, dovendo pure giocare col Mondiale in testa. Insomma, possiamo pensare al 2023. E qui c’è tutta la valutazione.

PRESENZA MARGINALE – L’apporto di Lukaku nella prima metà di stagione parla di cinque presenze per 256 minuti totali. Di questi, 227 sono arrivati tra il 13 e il 26 agosto, nelle prime tre di Serie A. Poi l’infortunio. E il buio. Il belga chiuderà la sua stagione nerazzurra, se tutto va meravigliosamente, con qualcosa tipo una mezz’ora in più di questo. Il quint’ultimo giocatore in rosa per minutaggio. Un disastro. Specialmente per il giocatore che doveva rappresentare il riferimento assoluto per l’Inter. Dentro e fuori dal campo.

RIMANDATO AL 2023 – Per tutto il mondo Inter Lukaku al momento è solo un’illusione. E questo sarà fino al 2023. Quando si ricomincerà di fatto da capo. Un’illusione amara, inseguita di fatto dal giorno del suo addio e resa assai più beffarda al suo ritorno. Tutto sembrava tornato a posto, e invece nulla ha funzionato. Nel 2023 il belga dovrà riprendersi l’Inter. Di nuovo. Con un conto ulteriormente aggravato e meno tempo.