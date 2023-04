Lukaku, tra Juventus e Benfica stessa esultanza… Diversi gialli!

Dopo il rigore segnato per lo 0-2 di Benfica-Inter, Romelu Lukaku ha esultato come fatto esattamente in seguito al rigore segnato contro la Juventus. E come mostrato anche con la maglia del Belgio. La differenza? Che in una sola di queste occasioni è arrivata l’ammonizione con squalifica…

STESSA ESULTANZA, DIVERSO RISULTATO – I misteri del calcio. Romelu Lukaku, nel giro di una settimana, ha messo a segno due rigori pesantissimi per la stagione dell’Inter. Uno contro la Juventus, che tiene apertissima la lotta per conquistare la finale di Coppa Italia. Uno contro il Benfica, che è valso lo 0-2 che mette i nerazzurri in posizione favorevole in vista del ritorno a San Siro. In entrambi i casi Lukaku ha esultato nello stesso modo, quello fatto anche vedere dopo aver segnato nelle amichevoli con la maglia del Belgio. Senza alcuna sanzione, ieri, come invece avvenuto in occasione della gara contro i bianconeri. Con un cartellino giallo ad hoc per fargli saltare il ritorno. Insomma, i classici misteri del calcio.