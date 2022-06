Lukaku, Inter riparte (ancora) da lui: nel 2019 storia da scrivere, ora è diverso

La nuova Inter di Inzaghi riparte da dove era iniziata, anche se solo per pochi giorni. Domani sarà infatti il Lukaku Day, che già stasera è atteso a Milano (QUI le parole di Marotta). Lo stesso Lukaku che il tecnico nerazzurro aveva trovato la scorsa estate prima che fuggisse al Chelsea

ASPETTATIVE – La nuova Inter riparte ancora una volta da Lukaku. Era successo con Antonio Conte e succede ancora con Simone Inzaghi, che in verità con il belga aveva già avuto il primo approccio un’estate fa prima che fuggisse al Chelsea per coronare il sogno che aveva da bambino. I sogni però spesso si rivelano incubi ed è stato proprio questo il caso. Un anno dopo Big Rom è pronto a riprendersi Milano, l’Inter e i suoi tifosi. Un ritorno, clamoroso a dir poco, come primo mattoncino verso la seconda stella, sfumata la scorsa stagione per una manciata di punti. Inzaghi ha spinto molto per riavere Lukaku in squadra, ha dato priorità al belga più di quanto ne abbia dato a Paulo Dybala. Il tecnico nerazzurro, che non ha mai smesso di dialogare con Lukaku (vedi articolo), vuole puntare allo scudetto e ricomponendo la coppia d’oro Lautaro Martinez-Lukaku è convinto di avere qualche chance in più. Ovviamente sarà solo il campo a parlare con una differenza rispetto al primo arrivo di Lukaku: mentre nel 2019 c’era tutta una storia ancora da scrivere, nel 2022 sulle grandi spalle dell’ormai ex Chelsea ci sono aspettative diverse e forse molto più elevate. Ma questa è un’altra storia. Intanto è tutto pronto per il Lukaku bis.