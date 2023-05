Lukaku, Inter-Milan la sua partita: occhio alla staffetta con Dzeko

Inter-Milan sembra essere in tutto e per tutto la partita perfetta per Romelu Lukaku. Specialmente dal primo minuto. Non solo per il suo grande stato di forma dimostrato anche nella gara contro il Sassuolo, ma anche per come si metterà fin da subito il match. Occhio alla staffetta con Edin Dzeko (vedi focus).

PARTITA PERFETTA – Inter-Milan è la partita perfetta per Romelu Lukaku. Per più motivi, come il fatto che il belga abbia sempre segnato ai rossoneri nelle gare giocate nelle sue prime due stagioni in nerazzurro. Ma anche per il grande stato di forma messo in mostra nelle ultime uscite, ultima ma non meno importante quella di sabato contro il Sassuolo dove il numero 90 ha trovato anche la doppietta personale. Il motivo più importante della presenza di Romelu Lukaku domani, però, si trova nel tipo di partita che il Milan farà fin dal primo minuto. Lasciando con ogni probabilità spazi vista la necessità di rimontare il prima possibile i due gol segnati dall’Inter all’andata.

STAFFETTA – In ogni caso è difficile pensare a un Romelu Lukaku in campo dal primo minuto. L’assenza totale dal campo di Edin Dzeko contro il Sassuolo e la sua prestazione nella gara di andata sono due segnali ben chiari che sarà proprio lui a scendere in campo al fianco di Lautaro Martinez nella partita di domani. In ogni caso Lukaku sarà pronto a subentrare dalla panchina e a rendersi decisivo, con tanta voglia sicuramente di lasciare il segno nel derby che potrebbe valere un’eventuale finale di UEFA Champions League.