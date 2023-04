Lukaku, in un Inter-Lazio la prova più devastante! Inzaghi la ricorda…

Lukaku si prepara alla grande sfida fra Inter e Lazio, prevista per domenica all’ora di pranzo. Il 14 febbraio di due anni fa, Big Rom disputò probabilmente la sua miglior partita in nerazzurro

RICORDI − Non c’è un attimo di sosta per l’Inter, dopo la finale di Coppa Italia conquistata ai danni della Juventus, adesso arriva la Lazio in campionato. Sfida di importanza capitale per rimanere agganciati al treno Champions League. L’Inter ad oggi è sesta in classifica, a meno due dal Milan quarto e a meno sette proprio dai biancocelesti secondi. A San Siro è vietato sbagliare. Lo sa bene anche Romelu Lukaku. Il belga, dopo la grande doppietta di Empoli e lo spezzone mercoledì sera contro la Juventus, scenderà nuovamente titolare. Serve una prova da fenomeno assoluto. Come quella timbrata il 14 febbraio 2021, Inter-Lazio 3-1. Gara che sancì il sorpasso dell’Inter sul Milan con la conseguente cavalcata straordinaria verso il diciannovesimo Scudetto della storia nerazzurra. In quel San Valentino di due anni fa, Lukaku disputò probabilmente la sua miglior gara con la maglia dell’Inter.

SPERANZA INZAGHI − Quell’Inter-Lazio senza tifosi e ancora in piena emergenza pandemica segnò, appunto, il definitivo sorpasso dell’Inter sui cugini, perdenti il giorno prima sul campo dello Spezia per 2-0. Fu, tra tutti, la serata di Lukaku. Il belga si rese protagonista di una prova devastante sotto tutti i punti di vista. Due gol e un assist per Lautaro Martinez a schiantare l’allora Lazio proprio di Simone Inzaghi. Indelebile l’accelerata furibonda a tagliare mezza difesa laziale con tanto di servizio per il Toro. Inzaghi, adesso, spera in un esito diverso. O meglio che Lukaku, da carnefice senza pietà, si trasformi nella sua arma più letale. Di fronte avrà la miglior difesa del campionato, quella guidata da Romagnoli (divorato durante i Derby contro il Milan) e Casale. Prova non semplice, ma Big Rom ha sete e fame di vittorie.