Lukaku, Inter-Juventus può essere la svolta per la sua stagione

Romelu Lukaku nelle ultime giornate è apparso in crescita rispetto alle precedenti partite. Il belga sembra aver perso qualche chilo e infatti in campo è parso meni impacciato. Ora però deve iniziare anche ad essere più decisivo per aiutare l’Inter a qualificarsi alla prossima Champions League. Già con la Juventus per lui potrebbe essere la giusta occasione per aprire un filotto di partite con gol.

DIFFICOLTÀ − La stagione di Romelu Lukaku con l’Inter fino ad ora è stata segnata più da bassi che da alti. Gli infortuni alla coscia lo hanno pesantemente condizionato e ciò ha pregiudicato anche la sua forma fisica. Il belga infatti anche dopo il suo rientro in gruppo non è riuscito a incidere come tutti si aspettavano. Nelle partite che ha giocato in quel periodo sembrava essere leggermente in sovrappeso e questo ha influito sulle sue prestazioni. In campo l’ex Chelsea era molto impacciato a causa dell’eccessivo peso e non riusciva a scatenare tutta la sua velocità. Nelle ultime giornate però il lavoro svolto da gennaio in poi ha iniziato a dare i suoi frutti e i miglioramenti in campo si sono visti.

LA GRANDE OCCASIONE − Nelle ultime partite Lukaku è riuscito a perdere i chili di troppo e anche il suo gioco ne ha tratto beneficio. Ora rimane solo da risolvere il problema della continuità e del gol che fatica ad arrivare. Contro la Juventus il belga potrebbe avere la grande occasione per riuscire finalmente a sbloccarsi. La difesa dei bianconeri è infatti parsa spesso in difficoltà contro attaccanti molto fisici come ad esempio Osimhen. Ciò potrebbe quindi essere un vantaggio per l’attaccante nerazzurro che fa proprio delle fisicità la sua arma principale. Inoltre con la sua ritrovata velocità potrebbe mettere in grande difficoltà una difesa con un Bremer che non sarà al meglio. Il match di domenica rappresenta quindi la grande opportunità per il belga di sbloccarsi e iniziare finalmente a incidere sulla stagione dell’Inter.