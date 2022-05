Lukaku-Inter? Difficile, non impossibile. Volontà del calciatore incide

Negli ultimi giorni tiene banco il possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. L’operazione, per costi e fattibilità è molto difficile, ma non impossibile. Sul mercato la volontà dei calciatori ha un peso non indifferente

FATTIBILE? – Si parla molto, negli ultimi giorni, di un possibile ritorno in Italia di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non si è trovato bene al Chelsea e, nemmeno un anno dopo, è pronto a tutto pur di tornare all’Inter, alla corte di Simone Inzaghi. L’operazione è apparentemente impossibile: il calciatore, ai “Blues”, guadagna 15 milioni di euro netti e, il club londinese ha versato nelle casse nerazzurre, lo scorso agosto, ben 115 milioni. Il club nerazzurro, viste le condizioni societarie ed i paletti imposti, non può certamente coprire i costi di un’operazione simile e sembra quasi impossibile immaginare che il belga possa fare il percorso inverso appena un anno dopo. Ma, il mercato insegna, la volontà del calciatore può cambiare le carte in tavola.

VOLONTA’ – Si è visto spesso come la volontà del calciatore, sul mercato, possa essere determinante per la buona riuscita dell’operazione. In questo caso, quindi, Lukaku dovrebbe forzare la mano con la sua attuale società e creare le condizioni ideale perché l’Inter possa far concretizzare il suo ritorno in Italia: il belga dovrebbe, innanzitutto, ridimensionare il suo ingaggio in maniera consistente e, più importante, dovrebbe convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito, magari oneroso, con diritto di riscatto. Fantamercato? Forse, ma, in passato, si vide una situazione simile: Ibrahimovic, nel 2010, lasciò da separato in casa il Barcellona: il club spagnolo, che aveva pagato lo svedese 45 milioni più Eto’o, lasciò partire l’attaccante direzione Milan in prestito, con riscatto fissato a circa 30 milioni. Accadrà anche con Lukaku?