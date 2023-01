Lukaku, Inter-Atalanta per invertire la tendenza negativa! Lu-La a San Siro

Lukaku è pronto a scendere in campo dal 1′ in Inter-Atalanta, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21 a San Siro (vedi ultime). Inzaghi a cinque giorni dal derby con il Milan decide di puntare sul belga risparmiando Dzeko. Si rivedrà dunque la Lu-La, nella speranza che il numero 90 interista dia segnali incoraggianti

CHANCE IMPORTANTE – Romelu Lukaku, dopo brevi spezzoni di partita, è pronto a scendere in campo dal 1′ stasera a San Siro nel quarto di finale di Coppa Italia Inter-Atalanta. Simone Inzaghi, come anticipato subito dopo la Cremonese, torna a dare fiducia al numero 90 che finora non ha dato segnali incoraggianti. Insieme all’ex Chelsea non ci sarà Joaquin Correa ma Lautaro Martinez mentre Edin Dzeko viene risparmiato in ottica derby.

Lukaku-Lautaro Martinez, Inter-Atalanta con la Lu-La: un obbligo d’ora in avanti

San Siro rivedrà dunque la Lu-La, ossia la coppia sulla quale l’Inter a inizio stagione aveva fondato tutte le sue speranze e che al contrario non si è quasi mai vista. L’occasione è ghiotta per Lukaku se vuole rimettersi in carreggiata e rientrare nelle rotazioni di Inzaghi, magari non solo a partita in corsa. In questo momento Dzeko non è assolutamente in discussione considerando le prestazioni e l’alto rendimento, ma la stagione è lunga, gli impegni sono tanti e a febbraio torna anche la Champions League. Ritrovare il miglior Lukaku è un obbligo.