Lukaku, solo due incroci con lo Spezia: bilancio a metà

Dopo aver inaugurato la stagione del suo ritorno all’Inter con un gol, Romelu Lukaku è pronto a confermarsi sabato contro lo Spezia. Squadra alla quale ha già anche segnato dopo soli due incroci.

BILANCIO A METÀ – Dopo il buon inizio con la rete a Lecce, Romelu Lukaku è pronto a confermarsi già questo sabato contro lo Spezia. Di certo il belga avrà tutta la voglia di ripresentarsi davanti ai suoi tifosi nel migliore dei modi, per riprendere proprio da dove aveva lasciato due stagioni fa, prima di trasferirsi al Chelsea. I liguri sono una delle squadre già cadute sotto i colpi di Lukaku. Nella stagione 2020-2021, infatti, il belga trovò la rete nel confronto terminato poi 2-1 a San Siro. In quello, che finora, è il suo unico gol alla squadra ora allenata da Luca Gotti. Nella partita di ritorno, infatti, non fu suo il gol nell’1-1 finale del Picco. Un bilancio quindi perfettamente a metà. Ora sta al numero 90 nerazzurro riportare l’ago dalla parte giusta della bilancia.