Lukaku in Napoli-Inter non si arrende: lotta contro tutti e gol

Napoli-Inter conferma il buon momento di Lukaku. In condizioni difficili il belga non si è arreso e ha lottato fino alla fine della partita.

PRESTAZIONE POSITIVA – Uno dei pochi segnali positivi della trasferta dell’Inter a Napoli è la prestazione di Lukaku. Il belga come di consueto in Serie A è partito titolare. Col compito di fare da riferimento offensivo per una squadra con baricentro basso, impostata per sfruttare spazi e ripartenze. Un compito non semplice contro la miglior difesa del campionato. Reso quasi impossibile dall’espulsione di Gagliardini. Lukaku però non si è arreso. Anzi.

LOTTA E TIRI – Il numero 90 ha dovuto adattarsi in fretta a una gara di sacrificio e sofferenza. Pochi palloni, da gestire contro tutti, sopperendo anche ai compiti dei centrocampisti. E lo ha fatto cavando il massimo dal poco che ha avuto. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Evidente come il baricentro basso della squadra abbia portato anche Lukaku ad abbassarsi, sia per aiutare la squadra in non possesso che per lavorare i palloni in uscita dalla difesa. I suoi tocchi sono 25, e sono andati in crescendo con la squadra in dieci. I passaggi sono 12, realizzati al 71%. La corsa è arrivata a 9,28 km, ma il dato che fa capire quanto Lukaku ci abbia provato è quello dei tiri. Per l’attaccante 3 conclusioni, secondo migliore della partita, con un gol. Arrivato quando sembrava ormai impossibile. Una prova di personalità, che conferma ancora una volta la buona condizione fisica e mentale del giocatore.