Lukaku da recuperare per Sampdoria-Inter: senza di lui 5 punti in 4 partite

Romelu Lukaku Genoa-Inter

In casa nerazzurra continuano a tenere in apprensione le condizioni fisiche di Romelu Lukaku, uscito nel finale di partita contro il Crotone. Il belga, tuttavia, dovrebbe essere a disposizione per Sampdoria-Inter (vedi articolo). Si tratterebbe di un recupero importantissimo, come testimoniano i numeri registrati in questa stagione.

IMPORTANTISSIMO – La bellezza dei numeri, si sa, sta nella loro oggettività. Differentemente dalle opinioni, i numeri sono dati inconfutabili. Certo, nonostante la loro oggettività possono essere sempre interpretati. I numeri di Romelu Lukaku in nerazzurro, però, possono essere interpretati in un solo modo. Il migliore possibile. Il suo recupero in vista di Sampdoria-Inter è importantissimo, se non necessario. Senza il belga, infatti, gli uomini di Antonio Conte hanno raccolto soltanto 5 punti in 4 partite. Il numero 9 è stato infatti assente nel 2-2 contro il Parma e nella sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Real Madrid. Oltre a queste due sfide, Lukaku è entrato in campo soltanto al 74′ della sfida contro l’Atalanta – terminata con il punteggio di 1-1 – e al 80′ della vittoria per 0-3 contro il Sassuolo. Proprio quest’ultima è l’unica vittoria registrata in questa stagione senza il belga in campo.

GOL VITTORIA – Un dato che impressiona ancora di più sono i punti ottenuti dalla squadra con i gol di Lukaku, ben 19. Suo infatti è il terzo gol nel 2-5 contro il Benevento (+3), il gol del pari contro il Borussia Monchengladbach all’andata (+1), la doppietta nello 0-2 contro il Genoa (+3), il terzo gol nel 4-2 contro il Torino (+3), la doppietta nel 2-3 contro il Borussia Monchengladbach al ritorno (+3), il rigore nel 1-0 contro il Napoli (+3) e il secondo gol nel 2-1 contro lo Spezia (+3). Insomma, serve altro per sottolineare quanto il belga sia da recuperare per la sfida di domani contro la Sampdoria?