Lukaku, il ritorno del numero 90 fondamentale per le ambizioni dell’Inter

Romelu Lukaku sta tornando. Il numero 90 dell’Inter ha preso parte all’ultima sfida amichevole contro la Reggina, trovando anche la via della rete. Il suo ritorno sarà fondamentale per le ambizioni della squadra nerazzurra

NAPOLI NEL MIRINO – Quello di Romelu Lukaku per l’Inter. Big Rom, dopo i problemi di inizio stagione che si sono protratti fino a poco prima del Mondiale – salvo poi avere un’ulteriore ricaduta – è pronto per il rientro in campo anche in partite ufficiali. Se anche nel test del 29 contro il Sassuolo – ultimo prima della ripresa – il belga dovesse dare segnali confortanti, allora le chances che possa partire dal 1′ contro il Napoli aumenterebbero a dismisura. Il ritorno del classe ’93 di Anversa sarà fondamentale per le ambizioni dell’Inter. I nerazzurri hanno l’obiettivo di risalire la china in campionato e fare bene in Champions League. Gli obiettivi sono difficili, e probabilmente il loro raggiungimento è stato pregiudicato dall’assenza dell’ex Chelsea, fiore all’occhiello della campagna acquisti dei nerazzurri. Inzaghi quest’estate ha messo Lukaku in cima alla lista dei desideri, perché ritenuto l’elemento perfetto per completare l’attacco nerazzurro. Al reparto offensivo dell’Inter l’anno scorso è mancato un giocatore con le caratteristiche del belga, ovvero uno che la buttasse dentro con una certa regolarità. La Lu-La 2.0 non è ancora partita definitivamente. La speranza è che ora il belga sia tornato, per davvero.