Per Lukaku il gol in Benfica-Inter è doppiamente pesante

Romelu Lukaku segna il gol che arrotonda il punteggio di Benfica-Inter (0-2) nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Per il belga si tratta di una rete dalla doppia valenza.

PARTITA CHIUSA – Romelu Lukaku era tra i grandi attesi di Benfica-Inter. Il belga doveva farsi perdonare alcuni errori di troppo nell’ultima gara di campionato, a Salerno. E invece Simone Inzaghi sceglie di non sfruttare la voglia di rivalsa del belga, facendolo partire dalla panchina. E buttandolo dentro dopo un’ora di gioco. Nessun problema per Big Rom, che si accontenta di trasformare il rigore che vale lo 0-2. E che garantisce un rientro più tranquillo a tutta l’Inter. Ma è anche un gol dall’importante valore statistico.

INGRESSO D’ONORE – Con il rigore segnato al Benfica, Lukaku arriva a 3 gol in questa Champions League (e 7 in tutta la stagione). Solo uno in meno della sua miglior rassegna con l’Inter (4 reti nell’edizione 2020/21). Ma soprattutto significa che il numero 90 sale a 9 gol in Champions League con la maglia dell’Inter. Un bottino non certo invidiabile, ma per certi versi storico. Perché con questa rete Lukaku è tra i 10 migliori marcatori nerazzurri nella massima competizione europea. A pari merito con due eroi del Triplete come Diego Milito e Dejan Stankovic. Guardando invece ai gol europei, Lukaku sale a quota 16 gol, solo uno in meno di Sandro Mazzola e due meno di Adriano. Rimanendo saldamente il quinto miglior marcatore europeo di sempre dell’Inter.