Lukaku-Ibrahimovic round due: il belga appare in crescita fisica

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Milan-Inter è ancora Ibrahimovic-Lukaku. Il belga aspetta di prendersi sul campo la sua corona e sembra nelle condizioni ideali per farlo.

SFIDA TRA CENTRAVANTI – Milan-Inter ha un protagonista annunciato. Anzi due. Parliamo di Lukaku e Ibrahimovic, i due centravanti, leader e totem delle due squadre. Sarebbe stato così in generale, ma lo è a maggior ragione dopo gli avvenimenti della sfida di Coppa Italia. Il campo regala subito il secondo round. E il belga reclama la sua corona.

FEELING ROSSONERO – Ci sono dei segnali che promettono bene. Per il mondo nerazzurro. Il punto di partenza è il feeling di Lukaku col Milan. Quattro gol in quattro derby, una striscia ancora aperta. Quando vede rossonero il belga non perdona. Il bisticcio con Ibrahimovic è chiaramente una motivazione in più.

CRESCITA FISICA – Ma c’è un’aggiunta. In positivo. Infatti va considerato un fatto. Il numero 9 ai tempi della sfida di Coppa Italia non era nel suo miglior momento. Fisicamente, soprattutto. Nell’ultima partita però qualcosa potrebbe essere cambiato. Lukaku con la Lazio ha segnato una doppietta, ma cosa più importante ha dato un chiaro segnale di rinascita atletica. Che sarà stata ulteriormente messa a punto in questa settimana di soli allenamenti. Una cosa non proprio comune visto il calendario medio dell’Inter. Il Milan insomma è avvisato: Lukaku è pronto.