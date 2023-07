Lukaku ha bisogno del ritiro: pressione sull’Inter per chiudere

L’Inter e Lukaku sono promessi sposi. L’operazione però va chiusa in tempi brevi. Perché il giocatore ha fretta di tornare a Millano. Per un motivo specifico.

PROMESSI SPOSI – Lukaku vuole solo l’Inter e l’Inter vuole solo Lukaku. Questo è l’indispensabile punto di partenza di un’operazione che, altrimenti, avrebbe davvero poco senso di esistere. La volontà però non basta. Bisogna convincere il Chelsea. Che rispetto allo scorso anno ha in mano un’offerta dall’Arabia e quindi non si accontenta più di liberarsi del giocatore anche in prestito. Una strategia di attesa e logoramento, per così dire, non è però attuabile. Per un motivo specifico.

RITIRO FONDAMENTALE – Lukaku ha fretta. Non solo si aspetta di tornare in nerazzurro, ma si aspetta anche tempi brevi. Un po’ perché vuole sentirsi importante, desiderato. Un po’ perché sa di aver bisogno di partire subito. Fin dal ritiro. Un punto di partenza fondamentale per mettere benzina nel motore. Per mettere a punto quel fisico che gli permette di fare la differenza. RItiro che in casa Inter inizia il 13 luglio. E quindi il belga ha fretta.